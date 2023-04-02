Анчелотти: «У меня хорошее предчувствие после сегодняшней победы»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу своей команды над «Вальядолидом» (6:0).

Хет-трик на свой счёт записал Карим Бензема, ещё по одному мячу забили Родриго, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

«Нам удалось удачно начать финальный отрезок сезона, чего не было в прошлом году. У меня хорошее предчувствие после сегодняшней победы. Мы были очень эффективны в атаке: Родриго, Бензема, Асенсио и Винисиус отлично сработались, они очень здорово себя проявили», – заявил итальянский специалист в послематчевом интервью.

В активе «Реала» 59 очков после 27 туров Ла Лиги. Лидирующая «Барселона» набрала на 12 баллов больше.