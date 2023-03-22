Начо назвал условие, при котором продлит контракт с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес озвучил условие, при котором продлит свой истекающий контракт. Напомним, летом испанец может стать свободным агентом.

«Сейчас я счастлив. Мы примем решение между собой. Если мне дадут понять, что я нужен команде, это будет просто, как и во все предыдущие годы», – цитирует Фернандеса Madrid Zone.

Напомним, Начо ранее требовал от руководства «Реала» более важную роль в команде. Фернандес хочет чаще выходить на поле, так как устал постоянно сидеть на подстраховке.

В нынешнем сезоне Начо провёл 17 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.