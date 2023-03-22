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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо назвал условие, при котором продлит контракт с «Реалом»

22 Марта 2023 • 15:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес озвучил условие, при котором продлит свой истекающий контракт. Напомним, летом испанец может стать свободным агентом.

«Сейчас я счастлив. Мы примем решение между собой. Если мне дадут понять, что я нужен команде, это будет просто, как и во все предыдущие годы», – цитирует Фернандеса Madrid Zone.

Напомним, Начо ранее требовал от руководства «Реала» более важную роль в команде. Фернандес хочет чаще выходить на поле, так как устал постоянно сидеть на подстраховке.

В нынешнем сезоне Начо провёл 17 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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