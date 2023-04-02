Реал - Вальядолид: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 27-м туре Ла Лиги «Реал» примет «Вальядолид». Мадридцы, похоже, проиграли чемпионскую гонку «Барселоне», у которой громадный очковый запас, но расслабляться нельзя, так как сзади поджимает «Атлетико». В соперниках аутсайдер, который в последнее время не впечатляет и ведет борьбу за выживание. Кажется, что у «королевского клуба» сегодня не должно быть проблем.

В 17:15 показ матча на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.