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Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо: «Почеттино и Рауль – кандидаты на пост главного тренера «Реала»

26 Марта 2023 • 00:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, кто может заменить Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

«Сливочные» под руководством итальянского специалиста не лучшим образом выступают в чемпионате Испании, где отстают от лидирующей «Барселоны» на 12 очков. Как неоднократно сообщалось, Анчелотти может покинуть клуб после завершения сезона, несмотря на действующий до 2024 года контракт.

Согласно сведениям Романо, Маурисио Почеттино и Рауль Гонсалес – одни из приоритетных вариантов на роль преемника Анчелотти для «королевского клуба» на сегодняшний день. Оба специалиста очень высоко ценятся боссами мадридцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Рауль Гонсалес Маурисио Почеттино
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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