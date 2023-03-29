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Тчуамени: «Сложности бывают в карьере любого спортсмена»

29 Марта 2023 • 09:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, как планирует справиться с проблемами, которые возникли у него в последнее время. Напомним, француз потерял стабильное место в основном составе «Реала». Игрок появлялся в старте «сливочных» лишь в двух из последних шести матчей во всех турнирах.

«Я уверен в себе. Знаю, что могу сделать. В карьере любого спортсмена бывают трудные периоды, у меня подобное происходит впервые, но я всё ещё учусь. В «Реале» огромная конкуренция, поэтому всегда нужно оставаться в форме», – цитирует Тчуамени Daily Mirror..

Орельен перебрался в «Реал» лишь прошлым летом из «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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