Тчуамени: «Сложности бывают в карьере любого спортсмена»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, как планирует справиться с проблемами, которые возникли у него в последнее время. Напомним, француз потерял стабильное место в основном составе «Реала». Игрок появлялся в старте «сливочных» лишь в двух из последних шести матчей во всех турнирах.

«Я уверен в себе. Знаю, что могу сделать. В карьере любого спортсмена бывают трудные периоды, у меня подобное происходит впервые, но я всё ещё учусь. В «Реале» огромная конкуренция, поэтому всегда нужно оставаться в форме», – цитирует Тчуамени Daily Mirror..

Орельен перебрался в «Реал» лишь прошлым летом из «Монако».