Анчелотти не будет принимать предложение сборной Бразилии до конца сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не спешит принимать предложение сборной Бразилии. Руководство «королевского клуба» не будет увольнять итальянца до конца сезона.

По информации от издания Marca, Анчелотти хотел бы отработать свой контракт с «Реалом» до конца. Соглашение итальянца истекает летом 2024 года. Сборная Бразилии терпеливо ждёт ответа от Карло, но тренер пока не спешит давать согласие.

Напомним, «пентакампеоне» уволили своего тренера Тите после вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала. Анчелотти является приоритетным кандидатом для сборной Бразилии.