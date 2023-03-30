Лунин хочет покинуть «Реал»

Запасной голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выразил желание сменить клубную прописку в конце сезона. По информации от Marca, украинец устал быть вторым номером в «королевском клубе».

По сведениям источника, в новом сезоне Лунин хочет выступать за другую команду, где гарантировано будет занимать место в стартовом составе. В нынешнем сезоне Андрей всего лишь шесть матчей в чемпионате Испании, в трёх из которых сохранил свои ворота сухими.

Напомним, Лунин перебрался в мадридский «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Первые два года украинец провёл в аренде за «Леганес» и «Реал» Овьедо.