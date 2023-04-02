Бензема установил новый рекорд в «Реале»

В воскресенье вечером «Реал» громит «Вальядолид», не замечая сопротивления со стороны соперника. Ещё в первом тайме нападающий Карим Бензема стал автором хет-трика. Теперь на счету француза 22 гола в сезоне 2022/2023.

Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Мартин, Бензема стал первым игроком «Реала», достигшим отметки в 20 голов в 11 разных сезонах в клубе.

Ранее Бензема делил рекорд с Альфредо ди Стефано и Раулем – они забивали как минимум 20 голов за «Реал» в 10 сезонах.

Ранее мы сообщали, что Карим Бензема оформил самый быстрый хет-трик «Реала» в чемпионате Испании за 31 год.