«Реал» может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кейна

У «Манчестер Юнайтед» может появиться конкурент в борьбе за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. По информации от журналиста Гари Джейкоба, в услугах футболиста сборной Англии также заинтересован «Реал» Мадрид, который активно мониторит ситуацию.

У Кейна в конце следующего сезона истекает контракт с «Тоттенхэмом». На фоне травм Карима Бензема и возраста француза, «Реал» рассматривает вариант с покупкой нового форварда. «Шпоры» будут требовать за своего бомбардира около 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам Кейн хотел бы остаться в Английской премьер-лиге, чтобы в будущем стать лучшим бомбардиром в истории турнира.