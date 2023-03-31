Ферлан Менди получил очередную травму

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди вновь получил травму. На этот раз француз повредил камбаловидные мышцы левой ноги. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Хосе Луис Санчес.

Напомним, Менди лишь недавно вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил около шести недель. Степень серьёзности нового повреждения пока неизвестна, но фуллбек с большой долей вероятности пропустит как минимум матч против «Вальядолида» на ближайших выходных.

Ранее ходили слухи о том, что «Реал» ближайшим летом хочет продать Менди. К Ферлану приписывали интерес со стороны «ПСЖ».