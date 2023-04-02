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Анчелотти: «Я бы остался в «Реале» до 2034 года»

02 Апреля 2023 • 20:33 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Вальядолид
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь ответил на вопрос о своём будущем.

Слухи регулярно связывают итальянского специалиста с уходом из клуба, однако тот в очередной раз повторил, что хотел бы сохранить за собой пост рулевого «сливочных»: «Мой контракт заканчивается в 2024 году, и я планирую отработать его до конца. Если в «Реале» будут мной довольны, я счастлив оставаться хоть до 2034 года!» – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника, высказавшегося после победы над «Вальядолидом» (6:0).

Напомним, что Карло Анчелотти, по слухам, уже предстоящим летом может возглавить сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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