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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» проведёт активную трансферную кампанию, если не выиграет трофеев до конца сезона

31 Марта 2023 • 23:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
1 1.20 X 7.00 2 13.00
02.04 17:15

Мадридский «Реал» может значительно обновить состав, если не преуспеет в текущем сезоне.

В настоящий момент «сливочные» на 12 очков отстают от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги, а также рискуют вылететь от каталонцев в Кубке Испании (первый матч полуфинала проигран со счётом 0:1). В Лиге чемпионов коллектив Карло Анчелотти добрался до четвертьфинала, где сыграет с лондонским «Челси». Как сообщает журналист Марио Кортехана, неудача во всех трёх турнирах может вынудить «королевский клуб» активно заняться усилением состава в летнее трансферное окно.

Главной целью «Реала» считается Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии».

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Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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