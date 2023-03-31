«Реал» проведёт активную трансферную кампанию, если не выиграет трофеев до конца сезона

Мадридский «Реал» может значительно обновить состав, если не преуспеет в текущем сезоне.

В настоящий момент «сливочные» на 12 очков отстают от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги, а также рискуют вылететь от каталонцев в Кубке Испании (первый матч полуфинала проигран со счётом 0:1). В Лиге чемпионов коллектив Карло Анчелотти добрался до четвертьфинала, где сыграет с лондонским «Челси». Как сообщает журналист Марио Кортехана, неудача во всех трёх турнирах может вынудить «королевский клуб» активно заняться усилением состава в летнее трансферное окно.

Главной целью «Реала» считается Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии».