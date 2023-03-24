Озил: «Я расплакался в аэропорту, когда покидал «Реал»

Бывший полузащитник «Реал» Мадрида Месут Озил признался, что в слезах покидал «сливочных» летом 2013 года, когда переходил в лондонский «Арсенал».

«Был конфликт между президентом «Реала» Флорентино Пересом, моим отцом и агентом. Мне пришлось искать новую команду, это было очень тяжело. Когда я прибыл в аэропорт, чтобы покинуть Мадрид, я просто расплакался», – цитирует Озила Madrid Xtra.

Напомним, с «Реалом» Озил выиграл чемпионат и Кубок Испании. Полузащитник перебрался в мадридскую команду летом 2010 года после успешных выступлений за сборную Германии на чемпионате мира в Южной Африке.