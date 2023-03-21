Будущее Модрича решится в ближайшие недели

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб после завершения сезона.

Контракт 37-летнего футболиста истекает в июне, и стороны продолжают обсуждать новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. У хорвата также есть предложения от клубов из Катара и Саудовской Аравии, игрок по-прежнему не определился со своим будущим. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, уход хавбека вполне вероятен. Итоговое решение будет принято в течение следующих двух-четырёх недель.

Лука Модрич провёл 37 матчей за «Реал» в текущей кампании, отметившись шестью голами и пятью ассистами.