Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Будущее Модрича решится в ближайшие недели

21 Марта 2023 • 20:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб после завершения сезона.

Контракт 37-летнего футболиста истекает в июне, и стороны продолжают обсуждать новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. У хорвата также есть предложения от клубов из Катара и Саудовской Аравии, игрок по-прежнему не определился со своим будущим. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, уход хавбека вполне вероятен. Итоговое решение будет принято в течение следующих двух-четырёх недель.

Лука Модрич провёл 37 матчей за «Реал» в текущей кампании, отметившись шестью голами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
21:05 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Дании: «Кристенсен – один из лучших защитников в мире»
20:49 · Испания. Ла Лига
Вилья высказался о работе Хави в «Барселоне»
20:41 · Испания. Ла Лига
Пирес – о назначении Мбаппе капитаном сборной Франции: «Неуважение к Гризманну»
20:32 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетика» согласовал контракт с «Барселоной»
20:16 · Испания. Ла Лига
​«Мы обсудили ситуацию»: Себальос сообщил, что конфликта с Гави нет
20:15 · Испания. Ла Лига
Будущее Модрича решится в ближайшие недели
20:08 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг готов на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»
19:38 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» объявила имя нового тренера официально
18:52 · Испания. Ла Лига
​«Эльче» назначил нового тренера официально
18:46 · Англия. Премьер-лига
Назван игрок топ-5 чемпионатов Европы с наибольшим числом хет-триков за три года
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на топ-игрока из АПЛ
16:50 · Испания. Ла Лига
Жена Иньиго Мартинеса ищет новый дом в Барселоне
15:51 · Англия. Премьер-лига
Вейга предпочитает перейти в «Реал», а не в клубы из АПЛ
15:42 · Германия. Бундеслига
Вирц: «Интерес «Барселоны»? Я только читал об этом»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Хави выбрал нового форварда для «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем