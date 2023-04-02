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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема оформил самый быстрый хет-трик «Реала» в Ла Лиге за 31 год

02 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Вальядолид
окончен

В первом тайме воскресного матча Ла Лиги против «Вальядолида» «Реал» забил четыре гола. Три из них на свой счёт записал нападающий Карим Бензема. Чтобы оформить хет-трик, французу понадобилось всего лишь 7 минут - он отличился на 29-й, 32-й и 36-й минутах.

Как сообщает Gracenote Live, Бензема стал автором самого быстрого хет-трика в «Реале» в матчах Ла Лиги с 19 апреля 1992 года. Тогда Фернандо Йерро забил три гола в ворота «Эспаньола» отрезок длиой в шесть минут.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Реалом» и «Вальядолидом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.  

Добавим, что в прошлом году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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