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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван самый дорогостоящий игрок Ла Лиги

26 Марта 2023 • 12:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Авторитетный портал Transfermarkt продолжает обновлять стоимость игроков и делиться свежими рейтингами. На очереди – испанская Ла Лига и топ самых дорогих её игроков.

На первом месте – вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Его стоимость эксперты портала оценивают 120 млн евро. На втором месте центральный полузащитник «Барселоны» Педри, в свои 20 лет он стоит ровно 100 млн евро.

Третье место занимает Федерико Вальверде, стоимость уругвайца из мадридского «Реала» также составляет 100 млн.

На четвёртом месте ещё один молодой талант «сине-гранатовых» - Гави. Стоимость 18-летнего футболиста оценивают в 90 млн. Также как и француза из мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

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Евро-Футбол.Ру,
Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Педри Гави Орельен Тчуамени
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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