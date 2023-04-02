Азар сделал результативное действие в Ла Лиге впервые за 596 дней

В воскресенье «Реал» легко разобрался с «Вальядолидом» на своём поле в матче чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти отпраздновала победу с результатом 6:0. Вингер Эден Азар получил порцию игрового времени. 32-летний бельгиец вышел на замену во втором тайме и даже записал на свой счёт голевой пас.

Эден Азар сделал результативное действие в матче чемпионата Испании впервые с 14 августа 2021 года. Тогда вингер отдал результативную передачу в игре против «Алавеса».

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на 12 очков.