Назван самый дорогой свободный агент мирового футбола

Transfermarkt продолжает обновлять стоимости игроков. На этот раз авторитетный портал выяснил, сколько стоит самый дорогой игрок мирового футбола, который всё ещё находится без клуба. Им стал бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, стоимость 30-летнего испанца редакция портала оценила в 5 млн евро.

Напомним, что Иско находится в поисках клуба уже с конца прошлого года, когда он покинул состав «Севильи». Минувшей зимой испанец мог перебраться в стан одного из самых сильных клубов Бундеслиги – берлинского «Униона». Однако трансфер сорвался.

На протяжении карьеры Иско выступал только в родной Испании в составах «Валенсии», «Малаги», мадридского «Реала» и, разумеется, «Севильи».