Дунга: «Анчелотти способен сделать сборную Бразилии чемпионом мира»

Бывший футболист и тренер сборной Бразилии Дунга высказался о кандидатуре Карло Анчелотти.

Именно итальянский рулевой мадридского «Реала» считается фаворитом на пост нового главного тренера сборной Бразилии после ухода Тите.

«Я не знаю, возглавит ли Анчелотти сборную Бразилии, но он, конечно, очень качественный специалист. Он побеждал везде, и он смог вернуть на победный путь «Реал», который, как казалось, уже исчерпал себя. Думаю, он способен сделать Бразилию чемпионом мира. Но я не знаю, назначат ли его. Сейчас никто не может этого сказать», – поведал в интервью La Gazzetta dello Sport Дунга.