Начо согласился продлить контракт с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес наконец принял предложение руководства о новом контракте. По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, испанец согласился продлить своё истекающее соглашение.

Как сообщает источник, руководство «Реала» осталось под впечатлением от последнего отрезка, в котором Начо хорошо проявил себя в основном составе. 33-летний защитник благодаря этому убедил продлить с ним контракт.

Начо выступает в своей нынешней команде с 2010 года и с тех пор выиграл множество трофеев, включая 5 титулов Лиги чемпионов. На счету защитника один ассист в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.