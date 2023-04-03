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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» уволил тренера после 0:6 от «Реала» официально

03 Апреля 2023 • 14:32 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Вальядолид
окончен

В воскресенье «Вальядолид» проиграл «Реалу» на выезде со счётом 0:6 в матче чемпионата Испании. На следующий день клуб объявил об увольнении с должности главного тренера Хосе Рохо Мартина, известного как Пачета.

С «Вальядолидом» Пачета работал с лета 2021 года. В 75 матчах под руководством этого специалиста «бело-фиолетовые» отпраздновали 36 побед при 13 ничьих и 26 поражениях. На текущий момент «Вальядолид» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиге, то есть рядом с зоной вылета.

«Вальядолид» поблагодарил Пачету за его работу и пожелал успехов в будущем.

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Вальядолид
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