Анчелотти верит, что «Реал» снова может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти верит, что его команда в этом сезоне может вновь выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, «Реал» в данный момент является действующим обладателем Лиги чемпионов. Работа Анчелотти находится под угрозой. Руководство «Реала» может уволить итальянца, если тот не сможет выиграть хотя бы один крупный трофей. В чемпионате «сливочные» отстают от первого места на 12 очков.

Анчелотти вернулся в мадридский «Реал» летом 2021 года. В целом это четвёртый сезон итальянца на «Сантьяго Бернабеу». В предыдущих трёх он дважды побеждал в Лиге чемпионов.