«Реал» сделал Асенсио финальное предложение, игрок скоро должен принять решение

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил от руководства последнее предложение по новому контракту. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец в скором времени должен принять окончательное решение по своему будущему.

Напомним, в конце сезона Асенсио может стать свободным агентом. Ранее Марко не устраивали условия, которые ему предлагало руководство по новому соглашению.

Асенсио в нынешнем сезоне отметился 5 голами и 3 результативными передачами в испанской Ла Лиге. Игрока связывали с переходом в «Барселону», но в последнем матче с каталонцами Марко отпраздновал гол, указав фанатам «сине-гранатовых» на эмблему «Реала». Правда, этот мяч позже был отменён.