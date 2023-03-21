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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сделал Асенсио финальное предложение, игрок скоро должен принять решение

21 Марта 2023 • 12:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил от руководства последнее предложение по новому контракту. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец в скором времени должен принять окончательное решение по своему будущему.

Напомним, в конце сезона Асенсио может стать свободным агентом. Ранее Марко не устраивали условия, которые ему предлагало руководство по новому соглашению.

Асенсио в нынешнем сезоне отметился 5 голами и 3 результативными передачами в испанской Ла Лиге. Игрока связывали с переходом в «Барселону», но в последнем матче с каталонцами Марко отпраздновал гол, указав фанатам «сине-гранатовых» на эмблему «Реала». Правда, этот мяч позже был отменён.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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