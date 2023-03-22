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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос: «Если «Севилья» вылетит, я буду очень счастлив»

22 Марта 2023 • 10:55 Комментировать
Кадис
...
Севилья
01.04 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос заявил, что будет счастлив, если «Севилья» по итогам сезона вылетит во второй дивизион Испании. Напомним, вчера андалузская команда уволила Хорхе Сампаоли с поста главного тренера.

«Бетис» – клуб всей моей жизни. Если «Севилья» вылетит, я буду очень счастлив», – сказал Себальос в интервью El Chiringuito.

В данный момент «Севилья» идёт на четырнадцатом месте в Ла Лиге, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. Себальос ранее выступал за «Бетис» – самых принципиальных соперников «Севильи».

Напомним, в конце сезона у Себальоса заканчивается контракт с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Севилья Дани Себальос
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