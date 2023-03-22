Себальос: «Если «Севилья» вылетит, я буду очень счастлив»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос заявил, что будет счастлив, если «Севилья» по итогам сезона вылетит во второй дивизион Испании. Напомним, вчера андалузская команда уволила Хорхе Сампаоли с поста главного тренера.

«Бетис» – клуб всей моей жизни. Если «Севилья» вылетит, я буду очень счастлив», – сказал Себальос в интервью El Chiringuito.

В данный момент «Севилья» идёт на четырнадцатом месте в Ла Лиге, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. Себальос ранее выступал за «Бетис» – самых принципиальных соперников «Севильи».

Напомним, в конце сезона у Себальоса заканчивается контракт с «Реалом».