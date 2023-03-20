«Реал» начал переговоры с Камавинга по новому контракту

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт со своим полузащитником Эдуардо Камавинга, который проводит второй сезон на «Сантьяго Бернабеу» после перехода из французского «Ренна».

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Камавинга своей игрой убедил руководство «королевского клуба» переподписать с ним контракт на улучшенных условиях. «Сливочные» хотят повысить футболисту зарплату и прописать в его соглашении сумму отступных в размере одного миллиарда евро.

Камавинга в этом сезоне стал более универсальным футболистом. Помимо родной позиции в опорной зоне полузащиты, француз также способен сыграть слева в обороне.