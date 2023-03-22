Отступные в контракте Вейги с «Сельтой» – 40 миллионов евро

Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте полузащитника Габри Вейги с испанской «Сельтой». По информации от Diario AS, 20-летнего хавбека следующим летом может купить любой желающий клуб за 40 миллионов евро.

Напомним, Вейга является одной из трансферных целей мадридского «Реала», а также трёх клубов из Английской премьер-лиги – «Ливерпуля», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Вейга в нынешнем сезоне записал на свой актив 9 голов и 2 результативные передачи в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что сам полузащитник предпочитает перейти в мадридский «Реал».