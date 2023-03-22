«Атлетико» включился в гонку за Вейгой

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга попал на радары очередного испанского топ-клуба. На этот раз хавбеком начал интересоваться мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание Diario AS.

По сведениям источника, «Атлетико» пристально наблюдает за ситуацией с будущим футболиста. В стане «матрасников» понимают, что из-за финансовых проблем им будет сложно заполучить игрока, ведь в его контракте прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

В услугах Вейги заинтересован и другой мадридский клуб – «Реал», который летом тоже намерен побороться за Габри. В этом сезоне хавбек забил 9 голов в чемпионате Испании.