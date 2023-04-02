«Сельта» и «Альмерия» сыграли вничью, забив все голы в первом тайме

Воскресную программу 27-го тура чемпионата Испании открывал матч между «Сельтой» и «Альмерией». Гости дважды выходили вперёд, но команда из Виго дважды отыгрывалась. Все четыре гола были забиты ещё до наступления перерыва. Во втором тайме зрители ожидали продолжения банкета, однако голов больше не было – ничья 2:2.
«Сельта» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги (35 набранных очков). «Альмерия», в свою очередь, располагается в зоне вылета – на 18-й строчке (27 набранных очков).
Протокол игры
|7'Бабич Срджан (0:1)
|(1:1) Сеферович Харис10'
|32'Пуигмаль Арнау (1:2)
|(2:2) Перес Карлес42'
Вильяр Иван•Мальо Уго•Нуньес Унай•Айду Джозеф•Галан Хави•Перес Карлес 45' 67' (Ларсен Йорген ( 67' ) •Вейга Габриэль 83' 85' (Серви Франко ( 85' ) •Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука 57' (Тапия Ренато ( 57' ) •Аспас Яго 82' •Сеферович Харис 84' (Пасьенса Гонсало ( 84' )
Мартинес Фернардо 62' •Брандарис Хуан•Эли Родриго•Бабич Срджан•Сентельес Алехандро•Саму Гарсия 74' 90' (Кайки ( 90' ) •Робертоне Лукас•Пуигмаль Арнау 31' 61' (Посо Алехандро ( 61' ) •Мелеро Гонсало 80' (Де ла Ос Сесар ( 80' ) •Баптистао Лео 83' 61' (Рамазани Ларжи ( 61' ) •Суарес Луис III 82' 90' (Лазаро ( 90' )
Сегодня. Стадион "Балаидос ".
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