«Сельта» и «Альмерия» сыграли вничью, забив все голы в первом тайме

Воскресную программу 27-го тура чемпионата Испании открывал матч между «Сельтой» и «Альмерией». Гости дважды выходили вперёд, но команда из Виго дважды отыгрывалась. Все четыре гола были забиты ещё до наступления перерыва. Во втором тайме зрители ожидали продолжения банкета, однако голов больше не было – ничья 2:2.

«Сельта» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги (35 набранных очков). «Альмерия», в свою очередь, располагается в зоне вылета – на 18-й строчке (27 набранных очков).