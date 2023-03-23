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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Сельты»: «Отпустим Вейгу только за сумму отступных»

23 Марта 2023 • 14:28 Комментировать
Сельта
...
Альмерия
02.04 15:00

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо прокомментировал слухи об интересе топ-клубов к полузащитнику команды Габри Вейге. Напомним, в 20-летний хавбек находится на радаре мадридского «Реала» и ряда клубов из Английской премьер-лиги.

«Мы хотим сохранить Вейгу, но это будет невозможно в силу прописанной суммы отступных в контракте. Мы отпустим игрока только в том случае, если получим эти деньги. Нам уже поступали некоторые предложения, которые было невозможно принять», – цитирует президента журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что сумма отступных в контракте Вейги с «Сельтой» составляет 40 миллионов евро. Игрок в этом розыгрыше Ла Лиги отметился 9 голами и 2 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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