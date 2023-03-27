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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не спешит с продлением контракта Себальоса

27 Марта 2023 • 09:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Мадридский «Реал» не спешит продлевать контракт со своим полузащитником Дани Себальосом. По информации от издания Marca, руководство «королевского клуба» не хочет отвлекать футболиста от выступлений в оставшейся части сезона.

Напомним, в конце кампании Себальос может стать свободным агентом. На днях появилась информации, что с игроком недавно контактировал мадридский «Атлетико», который будет готов подписать Дани на бесплатной основе.

Сам Себальос ранее признавался, что может вернуться в «Бетис», за который выступал ещё до переезда на «Сантьяго Бернабеу». Сейчас Дани находится в расположении сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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