«Атлетико» не хочет упускать возможности подписать Себальоса

Мадридский «Атлетико» всерьёз нацелился на летний трансфер полузащитника «Реала» Дани Себальоса, который в конце сезона может стать свободным агентом. Marca сообщает, что команда Диего Симеоне не хочет упускать возможности заполучить футболиста на бесплатной основе.

Напомним, Себальос пока не продлил свой истекающий контракт с «Реалом». Дани на днях говорил, что руководство «королевского клуба» до сих пор не выходило с ним на связь по поводу условий нового соглашения.

«Атлетико» летом планирует усиливаться только бюджетными игроками, а Себальос, учитывая потенциальный статус свободного агента, является идеальным кандидатом для «матрасников».