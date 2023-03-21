Рауль будет готов возглавить основную команду «Реала»

Один из лучших бомбардиров в истории мадридского «Реала» Рауль Гонсалес будет готов возглавить команду, в случае ухода Карло Анчелотти. Об этом сообщает испанское издание Marca.

В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью», где показывает довольно неплохие результаты. Руководство «Реала» раздумывает над тем, чтобы повысить Гонсалеса до поста тренера первой команды.

Помимо всего прочего «Реал» также рассматривает варианты и с другими тренерами. В шорт-листе руководства находятся такие специалисты, как Томас Тухель и Маурисио Почеттино. Клуб ищет тренера с менталитетом победителя.