Зидан – приоритетная цель Переса на замену Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру Карло Анчелотти, который летом может покинуть «королевский клуб» за год до истечения контракта.

По информации от Cadena SER, президент «Реала» хочет вернуть в команду Зинедина Зидана, который дважды возглавлял «сливочных». В 2021 году француз сам решил покинуть «королевский клуб».

Зидан сейчас также находится на радарах у «ПСЖ», который пытался пригласить француза ещё прошлым летом, но получил отказ. «Реал» в данный момент идёт на втором месте в чемпионате Испании с отставанием в 12 очков от первой «Барселоны».