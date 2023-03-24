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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан – приоритетная цель Переса на замену Анчелотти

24 Марта 2023 • 11:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру Карло Анчелотти, который летом может покинуть «королевский клуб» за год до истечения контракта.

По информации от Cadena SER, президент «Реала» хочет вернуть в команду Зинедина Зидана, который дважды возглавлял «сливочных». В 2021 году француз сам решил покинуть «королевский клуб».

Зидан сейчас также находится на радарах у «ПСЖ», который пытался пригласить француза ещё прошлым летом, но получил отказ. «Реал» в данный момент идёт на втором месте в чемпионате Испании с отставанием в 12 очков от первой «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Зинедин Зидан
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