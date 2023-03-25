Каземиро: «Анчелотти в сборной Бразилии? Мы должны уважать Карло и «Реал»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал возможное назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера «пентакампеоне». Напомним, итальянского специалиста могут уволить из мадридского «Реала» в конце сезона.

«Анчелотти станет новым тренером сборной Бразилии? Я отлично его знаю, он мой друг, работать под его руководством было большим удовольствием. Тем не менее, Карло сейчас в «Реале». Мы должны уважать клуб и тренера», – сказал Каземиро на пресс-конференции.

Напомним, Каземиро в прошлом сезоне выиграл под руководством Анчелотти чемпионат Испании и Лигу чемпионов, но затем ушёл в «Манчестер Юнайтед».