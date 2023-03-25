В «Реале» давно следят за Нагельсманном и считают его топовым тренером

Экс-главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить мадридский «Реал».

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, руководство испанского клуба давно следит за 35-летним наставником и всегда считало его топовым и очень талантливым тренером.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти может покинуть «сливочных» грядущим летом. Приоритетным вариантом на замену итальянцу для президента клуба Флорентино Переса считается Зинедин Зидан, ранее уже работавший с мадридской командой.

Напомним, Нагельсманн официально покинул «Баварию» вчера, 24 марта. Его преемником станет известный немецкий специалист Томас Тухель, ранее работавший в «Челси», «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии».