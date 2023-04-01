Анчелотти – о Винисиусе: «Если бы у моего дедушки…»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции получил вопрос о Винисиусе Жуниоре. Как известно, бразилец нередко сталкивается с оскорблениями, в том числе на почве расизма.

У Анчелотти спросили, относились ли бы к Винисиусу по-другому, если бы он играл за другую команду.

«Если бы у моего дедушки были колёса, он был бы телегой. Проблемы были у Винисиуса, у Гави… Мы должны уважать футболистов», - сказал Анчелотти, чьи слова приводит Madrid Universal.

В воскресенье, 2 апреля, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вальядолида». На текущий момент мадридцы занимают второе место в таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на 12 очков.