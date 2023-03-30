Начо, Кроос, Асенсио и Бензема понимают, что «Реал» хочет их оставить

4 футболиста мадридского «Реала», у которых летом истекает контракт, осознают желание клуба подписать с ними новое соглашение. Речь идёт о защитнике Начо Фернандесе, полузащитниках Тоне Кроосе и Марко Асенсио, а также о нападающем Кариме Бензема.

По информации от Marca, «Реал» хочет сохранить каждого из перечисленных футболистов. В свою очередь, Лука Модрич и Дани Себальос не получали от руководства никаких сигналов о желании продлить контракт.

Напомним, «Реал» летом планирует купить нового полузащитника. Возможно, из-за этого Модрич и Себальос могут потерять своё место в команде.