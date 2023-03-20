Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема до сих пор испытывает проблемы с коленом. По информации от ABC, француз не чувствует себя на 100% готовым к матчам. Во вчерашней игре против «Барселоны» Карим играл через боль.

Напомним, в этом сезоне Бензема получил несколько травм, из-за которых пропустил более 10 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

В конце сезона у Бензема заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Руководство «королевского клуба» хочет продлить соглашение со своим звёздным форвардом, но сам Карим пока не дал окончательный ответ.

На счету действующего обладателя «Золотого мяча» 11 голов в этом розыгрыше Ла Лиги.