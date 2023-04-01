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Анчелотти: «Бразилия хочет меня назначить? Отлично, но я хочу доработать контракт с «Реалом»

01 Апреля 2023 • 13:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
1 1.20 X 7.10 2 13.00
02.04 17:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз ответил на спекуляции по поводу возможного назначения в сборную Бразилии. Напомним, самого итальянца могут уволить в конце нынешнего сезона, несмотря на то, что у тренера есть контракт до лета 2024 года.

«Бразилия хочет меня назначить? Отлично, я очень этому рад, но  хочу доработать свой контракт с «Реалом» до конца», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Карло объяснял, что после «Реала» хотел бы возглавить сборную, но это не обязательно должна быть Бразилия. Для «пентакампеоне» итальянец является приоритетным кандидатом на вакантную должность постоянного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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