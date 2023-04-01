Анчелотти: «Бразилия хочет меня назначить? Отлично, но я хочу доработать контракт с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз ответил на спекуляции по поводу возможного назначения в сборную Бразилии. Напомним, самого итальянца могут уволить в конце нынешнего сезона, несмотря на то, что у тренера есть контракт до лета 2024 года.

«Бразилия хочет меня назначить? Отлично, я очень этому рад, но хочу доработать свой контракт с «Реалом» до конца», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Карло объяснял, что после «Реала» хотел бы возглавить сборную, но это не обязательно должна быть Бразилия. Для «пентакампеоне» итальянец является приоритетным кандидатом на вакантную должность постоянного тренера.