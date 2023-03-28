Анчелотти останется в «Реале», если команда выиграет Лигу чемпионов

Названо условие, при котором Карло Анчелотти останется тренером мадридского «Реала» в следующем сезона. По информации от издания Relevo, если «королевский клуб» в этом сезоне выиграет Лигу чемпионов, итальянский специалист сохранит свою работу.

В четвертьфинале самого престижного еврокубка «Реал» скоро сыграет с лондонским «Челси». В случае выхода в полуфинал, команда Карло Анчелотти встретится с победителем пары «Манчестер Сити» – «Бавария».

Напомним, в прошлом сезоне Анчелотти сумел добыть для «Реала» 14-й в истории трофей Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что если Карло будет уволен, на его место, скорее всего, придёт Маурисио Почеттино.