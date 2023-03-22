Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью не вернётся в «Реал»

22 Марта 2023 • 15:49 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью не вернётся в мадридский «Реал», который возглавлял с 2010 по 2013 год. По информации от Marca, руководство «королевского клуба» исключает возвращение португальского специалиста.

Сегодня появились слухи о возможном назначении Моуринью в «Реал» вместо Карло Анчелотти, который может покинуть команду в конце сезона. Тем не менее, если верить источнику, эти разговоры не соответствуют действительности.

Напомним, Моуринью в своё время выиграл с «Реалом» все трофеи на внутренней арене. В Лиге чемпионов португальский специалист трижды подряд вылетал с командой на стадии полуфинала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
22 Марта 2023 в 17:12
Сегодня появились слухи о возможном назначении Моуринью в «Реал»...
==================================
ай я дажы знаю кто енти слухи тут распрастрняиц.. ента некие бумагамараки.. А-ха-ха-ха! )))
andi
22 Марта 2023 в 16:29
Команду нужно объеденять а Моуринью может только разругать всех.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
16:32 · Италия. Серия А
Бывший тренер «Рубина»: «Всем было очевидно, что Хвича вырастет в большого игрока»
15:49 · Италия. Серия А
Моуринью не вернётся в «Реал» 2
14:01 · Италия. Серия А
Леау может покинуть «Милан»
13:25 · Италия. Серия А
Рабио оценил шансы «Ювентуса» выйти в Лигу чемпионов
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбирает между Тюрамом и Фирмино
10:48 · Италия. Серия А
Рабио может остаться в «Ювентусе» 1
10:47 · Италия. Серия А
Индзаги, скорее всего, покинет «Интер» в конце сезона 1
09:54 · Италия. Серия А
«Милан» хочет перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед»
09:23 · Италия. Серия А
Буффон рассказал, что мог перейти в «Барселону»
08:40 · Италия. Серия А
Лоботка рассказал, как повлиял Спаллетти на его карьеру
08:34 · Италия. Серия А
Погба и Лукаку серьёзно обесценились 2
08:00 · Италия. Серия А
Буффон назвал самых техничных футболистов, с которыми играл
06:00 · Англия. Премьер-лига
«Интер» - главный претендент на услуги Фирмино
05:52 · Италия. Серия А
Амброзини: «Милану» не хватает концентрации»
05:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович пояснил, почему не попал в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем