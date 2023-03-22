Моуринью не вернётся в «Реал»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью не вернётся в мадридский «Реал», который возглавлял с 2010 по 2013 год. По информации от Marca, руководство «королевского клуба» исключает возвращение португальского специалиста.

Сегодня появились слухи о возможном назначении Моуринью в «Реал» вместо Карло Анчелотти, который может покинуть команду в конце сезона. Тем не менее, если верить источнику, эти разговоры не соответствуют действительности.

Напомним, Моуринью в своё время выиграл с «Реалом» все трофеи на внутренней арене. В Лиге чемпионов португальский специалист трижды подряд вылетал с командой на стадии полуфинала.