«Реал» занялся изучением кандидатуры Нагельсманна

Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает возможность назначения Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера.

35-летний специалист был уволен из мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе. Контракт нынешнего рулевого «Реала» Карло Анчелотти рассчитан до конца следующего сезона, однако стороны вполне могут расстаться предстоящим летом. Как информирует журналист Сами Мокбель, руководство «королевского клуба» в самом деле изучает кандидатуру Нагельсманна, которого начали называть одним из кандидатов на роль преемника Анчелотти практически сразу после ухода немца из «Баварии».

Главным претендентом на Юлиана Нагельсманна на сегодняшний день считается «Тоттенхэм», недавно объявивший об уходе Антонио Конте.