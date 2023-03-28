Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» занялся изучением кандидатуры Нагельсманна

28 Марта 2023 • 00:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает возможность назначения Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера.

35-летний специалист был уволен из мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе. Контракт нынешнего рулевого «Реала» Карло Анчелотти рассчитан до конца следующего сезона, однако стороны вполне могут расстаться предстоящим летом. Как информирует журналист Сами Мокбель, руководство «королевского клуба» в самом деле изучает кандидатуру Нагельсманна, которого начали называть одним из кандидатов на роль преемника Анчелотти практически сразу после ухода немца из «Баварии».

Главным претендентом на Юлиана Нагельсманна на сегодняшний день считается «Тоттенхэм», недавно объявивший об уходе Антонио Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
00:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» занялся изучением кандидатуры Нагельсманна
27 Марта
23:09 · Испания. Ла Лига
Окружение Месси не стало опровергать информацию о предстоящих переговорах с «Барселоной» слухи
21:47 · Италия. Серия А
Браим Диас хочет остаться в «Милане»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не планирует продавать Фати, но может передумать при определённых условиях
21:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» заявил, что им интересовалась «Барселона»
20:35 · Испания. Ла Лига
Вероятность возвращения Месси в «Барселону» продолжает расти 1 слухи
20:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» считает Кристенсена неприкасаемым
20:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» внимательно следит за ситуацией с Гави в «Барселоне»
18:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» занимает второе место по заработку на продажах воспитанников за 10 сезонов
18:11 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул не советует «Манчестер Юнайтед» снова бороться за де Йонга
15:59 · Италия. Серия А
«Милан» смирился с уходом Браима Диаса
15:48 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не хочет упускать возможности подписать Себальоса
15:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» боится, что за Кристенсена летом будут предлагать большие деньги
15:39 · Испания. Ла Лига
Отец Фати утром обсуждал с руководством «Барселоны» будущее игрока
15:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» не планирует серьёзного усиления на лето
Все новости
Рекомендуем