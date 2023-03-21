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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эдерсон: «Вероятность прихода Анчелотти в сборную Бразилии довольно высока»

21 Марта 2023 • 23:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
02.04 17:15

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Будущее итальянского специалиста в «Реале» остаётся неопределённым, и с каждой новой неудачей команды в СМИ распространяются новые слухи о скором прекращении сотрудничества. Главным претендентом на Анчелотти считается сборная Бразилии, ведущая поиски тренера с момента ухода Тите в декабре. По словам Эдерсона, наставник «сливочных» действительно может возглавить «пентакампеонов»: «Я общался с Каземиро, Винисиусом и Милитао [бразильскими игроками «Реала»], и они сказали мне, что вероятность прихода Анчелотти в нашу сборную довольно велика», – цитирует UOL Esporte вратаря «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Сборная Бразилии Эдерсон Мораес
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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