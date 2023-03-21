Эдерсон: «Вероятность прихода Анчелотти в сборную Бразилии довольно высока»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Будущее итальянского специалиста в «Реале» остаётся неопределённым, и с каждой новой неудачей команды в СМИ распространяются новые слухи о скором прекращении сотрудничества. Главным претендентом на Анчелотти считается сборная Бразилии, ведущая поиски тренера с момента ухода Тите в декабре. По словам Эдерсона, наставник «сливочных» действительно может возглавить «пентакампеонов»: «Я общался с Каземиро, Винисиусом и Милитао [бразильскими игроками «Реала»], и они сказали мне, что вероятность прихода Анчелотти в нашу сборную довольно велика», – цитирует UOL Esporte вратаря «горожан».