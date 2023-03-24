Озил рассказал, почему в 2010 году выбрал «Реал», а не «Барселону»

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Месут Озил, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры, рассказал, почему принял решение перейти в испанский клуб летом 2010 года из «Вердера».

По словам Озила, он мог оказаться в стане принципиального соперника «сливочных» «Барселоны», однако на его решение повлиял тогдашний наставник мадридской команды Жозе Моуринью.

«Моуринью устроил мне VIP-визит в «Реал». Он отвёл меня посмотреть стадион и все трофеи, которые они выиграли. От этого у меня мурашки по коже. Визит в Барселону был менее восторженным, и, что ещё больше разочаровало, Хосеп Гвардиола даже не потрудился встретиться со мной», — цитирует Озила Marca.

При этом немец отметил, что ему нравился стиль игры «Барселоны» и он мог представить себя в этом клубе, однако «Реал» сделал всё возможное, чтобы его подписать.

За «Реал» Озил выступал с 2010 по 2013 год. В общей сложности в составе «сливочных» полузащитник провёл 159 матчей, забил 27 голов и отдал 81 результативную передачу.