В Саудовской Аравии мечтают о Модриче

Клубы Саудовской Аравии мечтают подписать полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, сам 37-летний хорват настроен продолжать выступления в футболке «сливочных» и хочет продлить своё соглашение, срок действия которого рассчитан до конца июня нынешнего года. Отметим, что сейчас в Саудовской Аравии выступает экс-партнёр Модрича по «Реалу» Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».

Напомним, Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл в составе своей команды 37 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

После 26 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первой «Барселоны» на 12 очков.