Анчелотти просил у «Реала» запасного вратаря вместо Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не сильно доверяет запасному голкиперу Андрею Лунину. По информации от издания Relevo, итальянский специалист прошлым летом просил у руководства нового голкипера на роль второго номера, но получил отказ на свою просьбу.

Недавно сообщалось, что Лунину надоело сидеть на скамейке запасных в «Реале» и украинец хочет сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье. Тем не менее, если Анчелотти покинет свой пост, Андрей вполне может остаться, чтобы побороться с Тибо Куртуа за место в основе уже под руководством нового тренера.

Лунин в этом сезоне шесть раз появлялся на поле в чемпионате Испании, в трёх из них вратарь отстоял на ноль.