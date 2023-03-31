Почеттино внимательно следит за ситуацией с Анчелотти в «Реале»

Наставник Маурисио Почеттино надеется возглавить мадридский «Реал».

Аргентинец остаётся без работы с момента увольнения из «Пари Сен-Жермен» летом прошлого года. На специалиста, как известно, претендует «Тоттенхэм», также в его услугах заинтересован и мадридский «Реал». Согласно сведениям ESPN, Почеттино не просто готов работать в «королевском клубе» – он внимательно следит за ситуацией с Карло Анчелотти и надеется занять его место, если возникнет такая возможность.

Соглашение итальянца с «Реалом», напомним, рассчитано до конца следующего сезона, однако стороны могут завершить сотрудничества уже в ближайшие месяцы.