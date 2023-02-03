Эльнени может перебраться в Серию А

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени в конце сезона может покинуть команду Микеля Артеты. По информации от FC Inter News, египтянин с большой долей вероятности продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Футболист очень интересен миланскому «Интеру», который следующим летом будет искать замену своему полузащитнику Роберто Гальярдини. Сам Эльнени уже не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Это стало ещё более очевидно после трансфера Жоржиньо.

Напомним, Эльнени выступает за Арсенал с лета 2016 года, когда перебрался в стан «канониров» из швейцарского «Базеля».