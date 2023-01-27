Гордон настаивает на том, что хочет покинуть «Эвертон»

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон настаивает на том, что хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на борьбу за выживание, англичанин твёрдо намерен сменить клубную прописку в январе.

Стороны продолжают вести переговоры, ведь «Эвертон» до сих пор надеется на то, что Гордон останется хотя бы до конца сезона и поможет клубу сохранить прописку в высшем дивизионе. Напомним, главным претендентом на игрока сейчас является «Ньюкасл».

Энтони в нынешнем сезоне отметился тремя голами в Английской премьер-лиге. «Челси» хотел приобрести игрока летом, но «ириски» не отпустили 21-летнего игрока.