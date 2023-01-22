Нкетиа забил 19 голов за «Арсенал» в последних 26 матчах в старте

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа отлично подменяет травмированного Габриэла Жезуса на роли основного форварда «канониров». Напомним, несколько минут назад «Арсенал» одержал волевую домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» - 3:2. Нкетиа в игре оформил в игре дубль.

Гол игрока стал для него 19-м в последних 26 матчах в стартовом составе за «канониров» во всех турнирах, в том числе он забил 13 голов в последних 13 матчах в основе на домашней арене «Арсенала» - стадионе «Эмирейтс».

По версии портала Transfermarkt, 23-летний англичанин стоит 18 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до середины 2027 года.