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Нкетиа забил 19 голов за «Арсенал» в последних 26 матчах в старте

22 Января 2023 • 21:41 Комментировать (1)
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа отлично подменяет травмированного Габриэла Жезуса на роли основного форварда «канониров». Напомним, несколько минут назад «Арсенал» одержал волевую домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» - 3:2. Нкетиа в игре оформил в игре дубль.

Гол игрока стал для него 19-м в последних 26 матчах в стартовом составе за «канониров» во всех турнирах, в том числе он забил 13 голов в последних 13 матчах в основе на домашней арене «Арсенала» - стадионе «Эмирейтс».

По версии портала Transfermarkt, 23-летний англичанин стоит 18 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» действует до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эдди Нкетиа
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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LMI
22 Января 2023 в 21:53
Парень растет. Все-таки видимо Ян Райт его натаскивает
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